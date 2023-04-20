Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно появился на публике с волосами на голове

Российский продюсер Иосиф Пригожин на днях привлек к своей персоне внимание публики. Муж певицы Валерии удивил и даже шокировал своей новой внешностью на снимке, который обнародовал Прохор Шаляпин в соцсетях.

На кадрах супруг Иосиф кажется намного стройнее и обладает при этом густой шевелюрой волос. Новый имидж музыкального продюсера вызвал волну обсуждения в Интернете.

Пользователи оценили внешний вид Пригожина. Они оставили много восторженных комментариев под данным постом. Многие поклонники заметили, что он стал выглядеть намного моложе своего возраста. Также подписчики гадают, сделал ли телеведущий операцию по пересадке волос или просто одел парик.