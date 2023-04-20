Yandex.RTB

Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно появился на публике с волосами на голове

Image 16+
Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно появился на публике с волосами на голове
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский продюсер Иосиф Пригожин на днях привлек к своей персоне внимание публики. Муж певицы Валерии удивил и даже шокировал своей новой внешностью на снимке, который обнародовал Прохор Шаляпин в соцсетях.

На кадрах супруг Иосиф кажется намного стройнее и обладает при этом густой шевелюрой волос. Новый имидж музыкального продюсера вызвал волну обсуждения в Интернете.

Пользователи оценили внешний вид Пригожина. Они оставили много восторженных комментариев под данным постом. Многие поклонники заметили, что он стал выглядеть намного моложе своего возраста. Также подписчики гадают, сделал ли телеведущий операцию по пересадке волос или просто одел парик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Полина Диброва пришла к полному отчаянию после ДТП с мужем

Сегодня, 11:04

В Сети обсуждают жениха дочери Любови Успенской после публикации фото в свадебном платье

Сегодня, 10:53

У шоу «Кто хочет стать миллионером» будет новый ведущий. Точнее, новая ведущая

Сегодня, 10:47

Звезда «Вызова» Юлия Пересильд возмущена слухами, что её полёт на МКС оплатил богатый мужчина

Сегодня, 10:43

Российский продюсер Иосиф Пригожин неожиданно появился на публике с волосами на голове

Сегодня, 10:17

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве

Сегодня, 10:13

Певица из РФ Пелагея опубликовала редкое видео со своей 6-летней дочерью Таисией

Сегодня, 09:55

Певица Слава показала, как проводит свободное время с внуком

Сегодня, 09:46

Покровский: Дочь оставила в РФ онкобольную Анастасию Заворотнюк из-за тревожных слухов

Сегодня, 09:41

Ана де Армас и Крис Эванс сыграли любовь на премьере фильма «Без ответа»

Сегодня, 09:37

Физиогномист: внешность Юлии Пересильд соответствует стандартам начала ХХ века

Сегодня, 09:26

Светлана Лобода из Латвии: «Большие заработки оставила в прошлом и начала все с нуля»

Сегодня, 09:15

Данилко обвинил Россию в том, что Сердючку не выпустили из Украины на гастроли в США

Сегодня, 09:05

Кинотеатры в России заморозят показы западных фильмов ради отечественного фильма «Вызов»

Сегодня, 08:59

Певица Анна Семенович рассказала о том, какие женщины нравятся всем мужчинам

Вчера, 22:14

Татьяна Навка о поздравлении Романа Костомарова: «Главное, что он позвонил»

Вчера, 22:09

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

Вчера, 22:00

Симптомы и особенности нового штамма ковида «Арктур» назвали специалисты Роспотребнадзора

Вчера, 21:49

101-летний житель из Великобритании назвал алкогольный коктейль секретом своей долгой жизни

Вчера, 21:33

Критикующего СВО ВС РФ Андрея Данилко не выпустили из Украины из-за новых правил

Вчера, 21:28

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ
  • 17-04-2023, 19:04

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры

РИАН: Раскритиковавшие СВО ВС РФ звезды продолжают давать концерты в РФ
  • 18-04-2023, 09:12

РИАН: Раскритиковавшие СВО ВС РФ звезды продолжают давать концерты в РФ

После начала СВО ВС РФ знаменитости разделились на 3 лагеря. Одни поддержали специальную операцию, вторые - осудили действия властей и уехали из

Сольные концерты шоумена и певца Александра Реввы отменяются по всей России
  • Вчера, 10:37

Сольные концерты шоумена и певца Александра Реввы отменяются по всей России

Российский актер и певец Александр Ревва выступает против СВО на Украине. Он сделал публикацию в соцсети, призвав остановить военные действия. С того

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться
  • 18-04-2023, 10:45

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться

В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова
  • 17-04-2023, 20:14

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей
  • 17-04-2023, 19:12

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей

Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • 18-04-2023, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.