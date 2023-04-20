SHAMAN снял новый видеоклип на песню «Мы» с первого дубля на Красной площади

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) на Красной Площади в Москве исполнил новый трек под названием «Мы». Выступление стало новым видеоклипом на песню, которую сняли с первого дубля.

В ролике певец начал выступление возле Казанского собора. Дальше исполнитель в окружении камер пошел по Красной площади. Вокруг него собрались люди. В кадре зрителю представлен Государственный исторический музей, ГУМ, Кремль. Примечательно, что SHAMAN снять видео с первого дубля, не переснимая ничего и не поправляя.

Артист поведал, что выбрал именно Красную площадь для съемок, поскольку хотел раскрыть истинный смысл «Мы». Также Дронов надеется, что поклонники оценят его идею.

Добавим, оригинальный видеоклип на хит «Мы» Ярослав представил 12 апреля. Почему Шаман решил переснять клип, и удалит ли из Сети его первоначальную версию не известно.