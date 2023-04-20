«СтарХит»: Татьяна Геворкян бросила шоумена Ивана Урганта ради свадьбы с миллионером

Российская ведущая Татьяна Геворкян в свое время познакомилась с Иваном Ургантом, который неоднократно делал ей предложение. Но теледива бросила комика ради миллионера Александра Низаметдинова, пишет «СтарХит».

Три года он уговаривал меня выйти за него замуж. 10 раз предлагал. Как ни странно, в наших отношениях я занимала мужскую позицию. Он хотел семью и детей, я «штампа в паспорте боялась, - призналась знаменитость.

В 2013 году Геворкян и ее возлюбленный сыграли свадьбу. В 2016 предприниматель попал в скандал. Бизнесмен проходил по делу о незаконном обналичивании 17 млрд рублей. На фоне всех неприятностей телеведущая разошлась с супругом. В своих соцсетях Татьяна давно не публиковала совместных фото с Александром. Впрочем, о личной жизни звезда все равно не распространяется.