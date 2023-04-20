Студия Disney получила за фильм «Аватар: Путь воды» 531,7 миллиона долларов

Сегодня стала известна примерная прибыль легендарного фильма «Аватар: Путь воды».Издание Deadline сообщает о том, что кассовые сборы фантастической кинокартины составили около 2,316 миллиарда долларов.

Deadline из этой суммы вычла Disney. Получилось узнать примерную прибыль фильма. Бюджет ленты составил 1,087 миллиарда долларов. В них входили 175 миллионов долларов на рекламу, 100 миллионов долларов на эффекты, а также 300 миллионов долларов –это выплаты режиссеру Джеймсу Кэмерону и продюсеру проекта Джону Ландау.

Таким образом получается, что прибыль Disney за фильм «Аватар: Путь воды» составляет рекордных 531,7 миллиона долларов.