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Свердловский подросток рассказал, зачем бросил 8-летнего ребёнка в выгребную яму туалета

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Свердловский подросток рассказал, зачем бросил 8-летнего ребёнка в выгребную яму туалета
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Фото из открытых источников

Подросток, который принимал участие в издевательствах над 8-летним мальчиком, рассказал, как все на самом деле происходило. Этот инцидент произошел в поселке Ключи (Свердловская область).

По признанию подростка, его 10-летний друг заставил мальчика залезть в выгребную яму туалета, а когда тот начал держаться, чтобы не упасть, его ударили бутылкой по пальцам. Затем бедного ребенка они попытались достать, поскольку он не мог выбраться. 

После произошедшего несовершеннолетние побоялись рассказать обо всем родителям. Мама пострадавшего обратилась в полицию с заявлением. Уголовное дело не было возбуждено из-за возраста обвиняемых.

Теперь 13-летний ребенок может попасть в спецшколу, а его 10-летний сообщник для этого пока не достиг нужного возраста. Причину такого поведения подростки назвать не смогли. Для пострадавшего мальчика разработана специальная реабилитационная программа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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