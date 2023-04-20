Светлана Лобода из Латвии: «Большие заработки оставила в прошлом и начала все с нуля»

«Заморозила выступления на полгода, не гастролировала, пыталась собраться по частям. Затем поняла, что нужно заниматься тем, что умею. Собралась силами, поехала в тур. Очень рада, что приняла это решение, туры дают много энергии и есть возможность помогать своему родному городу», — завила певица.