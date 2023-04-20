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Уехавшие за границу артисты из России назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

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Уехавшие за границу артисты из России назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ
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Фото из открытых источников

Некоторые артисты покинули Россию в прошлом году. Однако беглецы могут на время поступиться своими принципами и вернуться назад в РФ, если им хорошо заплатят. 

Так, Алла Пугачева готова выступить на родине за миллион евро за одно выступление. 

Блогер Даня Милохин бросил работу на Первом канале и уехал из границу. За выступление в России тиктокер просил до 3-х миллионов рублей. Не исключено, что за эту сумму он смог бы вернуться на свою родину. 

Валерий Леонтьев готов приехать в Россию из Майами ради того, чтобы получить 9,5 миллиона рублей за концерт. Также в райдере артиста, есть условие, что организатор должен оплатить перелет, люксовый номер с плотными шторами, личного водителя на Mercedes-Benz, телохранителей и носильщика чемоданов. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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