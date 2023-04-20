Уехавшие за границу артисты из России назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

Некоторые артисты покинули Россию в прошлом году. Однако беглецы могут на время поступиться своими принципами и вернуться назад в РФ, если им хорошо заплатят.

Так, Алла Пугачева готова выступить на родине за миллион евро за одно выступление.

Блогер Даня Милохин бросил работу на Первом канале и уехал из границу. За выступление в России тиктокер просил до 3-х миллионов рублей. Не исключено, что за эту сумму он смог бы вернуться на свою родину.

Валерий Леонтьев готов приехать в Россию из Майами ради того, чтобы получить 9,5 миллиона рублей за концерт. Также в райдере артиста, есть условие, что организатор должен оплатить перелет, люксовый номер с плотными шторами, личного водителя на Mercedes-Benz, телохранителей и носильщика чемоданов.