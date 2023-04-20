В Британии перепели хит «Гражданской обороны». Вдова Летова недовольна кавером группы

В 2013 году британская группа Massive Attack сделала кавер на хит группы «Гражданская оборона». Музыканты исполнили песню «Все идет по плану» на русском языке, чем вызвали восторг у фанатов творчества Егора Летова.



На адаптацию хита тогда мгновенно отреагировала вдова Летова Наталья Чумакова.

Егора бы изумило и позабавило то, как одни и те же вещи работают в разных контекстах. Он всегда говорил, что любую созданную вещь нужно вбросить, а что дальше с ней произойдет — остается наблюдать, - заявила бас-гитаристка группы.

Но спустя 6 лет кавер Massive Attack снова появился в Сети. На Ютубе опубликовали студийную запись кавера на хит «Все идет по плану».

Ничего об этом не думаю. Обычно никому не отказываю в разрешении использовать сочинения Егора. Но странно, что даже не спрашивают. Особенно, понимая, как у них в Великобритании дела с авторскими правами, - прокомментировала Чумакова.