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В Екатеринбурге захламлённая помойка возле детсада №462 угрожает здоровью людей

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В Екатеринбурге захламлённая помойка возле детсада №462 угрожает здоровью людей
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Фото из открытых источников

В Екатеринбурге помойка, которая расположена возле по Посадской, 34 угрожает здоровью жителей домов и детям из расположенного рядом детского сада №462. Обращение местных жителей в Роспотребнадзор ничем не закончилось.

В надзорное ведомство жители обратились еще в феврале. Тогда оно выдало предписание УК Верх-Исетская, но воз там до сих пор.

Два года площадка в антисанитарном состоянии, что подтверждает Роспотребнадзор. УК и ОЖЭК на жалобы не реагируют. Крысы бегают по площадке как у себя дома, всюду пластиковые бутылки, мешки, мусор, на контейнерах крышек нет - жалуются люди.

Заведующая детсадом от комментариев отказалась, показав письмо от Роспотребнадзора от 8 февраля 2023 года, где перечислены все нарушения, обнаруженные в ведомстве.
Хотя администрация Верх-Исетского района, которая в декабре проверила площадку, нарушений не нашла. В УК "Верх-Исетская" сообщили, что на заявку на вывоз мусора пока что не отреагировали в ЕМУП "Спецавтобаза".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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