В Сети обсуждают жениха дочери Любови Успенской после публикации фото в свадебном платье

В Сеть попало фото 33-летней Татьяны Плаксиной, на котором она предстала в свадебном платье. После этого пользователи стали активно обсуждать предполагаемого жениха девушки.

Недавно начинающая артистка была замечена на публике с неизвестным мужчиной. Дочь Успенской не скрывала чувств к избраннику, трогательно к нему прижавшись. Но пока неизвестно, кем является высокий брюнет. Не так давно наследница прославленной певицы представила общественности некого Константина, который сыграл в ее жизни очень важную роль.

На новом снимке Татьяна предстала в коротком белом платье. Дополнила свой образ она высокими сапогами на каблуке и фатой на голове. Для пользователей является загадкой: Плаксина вышла замуж или надела свадебный наряд для привлечения внимания публики.

Ни сама Успенская, ни ее дочь не комментировали эту ситуацию.