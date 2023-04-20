Yandex.RTB

В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 

Image 16+
В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 
В России
Фото из открытых источников

Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика».

Специалисты компании готовы проконсультировать всех, кто задумывается о вступлении в ряды защитников Родины. В центре также можно продемонстрировать свою физическую форму и сдать нормативы. 

Также издание отметило, что «оркестр» приглашает мужчин в возрасте от 21 до 60 лет, не имеющих серьезных заболеваний. Высококвалифицированные инструкторы проводят подготовку новобранцев, в связи с чем наличие срочной службы или боевого опыта не является обязательным условием. Об этом говорится в приглашениях, которые недавно обнаружили жители Югры в своих почтовых ящиках.

Письма, подписанные Героем России Андреем Трошевым, содержат общие сведения о работе в ЧВК «Вагнер», а также контактные данные. Соискателям предлагают ежемесячный оклад в размере 240 тысяч рублей, а также страхование жизни и здоровья. Всю необходимую амуницию закупает компания.  

Источник фото: Ura.news 

Записаться в ряды «Оркестра» можно также в мобильных пунктах организации. Рекруты посетят около 65 населенных пунктов на территории ХМАО. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 

Сегодня, 12:03

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

Вчера, 22:00

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

Вчера, 21:46

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

18-04-2023, 20:40

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

18-04-2023, 20:31

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы

18-04-2023, 20:27

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей

17-04-2023, 19:12

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

17-04-2023, 19:04

Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд

15-04-2023, 23:13

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы в метро Екатеринбурга

13-04-2023, 22:13

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

13-04-2023, 20:39

Жители Новокузнецка получили письма от ЧВК «Вагнер» с предложением принять участие в спецоперации

13-04-2023, 19:21

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

13-04-2023, 17:52

Пригожин призвал провести глобальную санацию системы из «поджавших хвост» чиновников

13-04-2023, 02:24

Татарстанский депутат Шарафиев предложил отправлять артистов в зону спецоперации

9-04-2023, 18:55

Corriera della Sera: западных танков в Артемовске нет, их ВСУ экономят для наступления

9-04-2023, 18:29

Врачи объяснили, могут ли новосибирцы заразиться от клещей сыпным тифом

6-04-2023, 12:48

«Близки к катастрофе». Жители пяти регионов России ударили в экологический набат

6-04-2023, 12:42

Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков

6-04-2023, 11:25

В России весной призовут 147 тысяч новобранцев

4-04-2023, 16:22

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ
  • 17-04-2023, 19:04

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

Юлия Финогенова высказала несогласие с предложением наказывать граждан РФ за хранение наличных более 1 миллиона рублей. По словам доцента кафедры

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться
  • 18-04-2023, 10:45

Филипп Киркоров: Мое сердце занято, на старости лет нужно ж было так умудриться влюбиться

В последние годы Филипп Киркоров стал реже говорить о личной жизни. Но она у него, оказывается, очень бурная. 55-летний поп-король признался, что

Дочери экс-солиста поп-группы «На-На» Левкина в 29 лет диагностировали рак мозга
  • 17-04-2023, 19:59

Дочери экс-солиста поп-группы «На-На» Левкина в 29 лет диагностировали рак мозга

Бывший солист популярной поп-группы «На-На» Владимир Левкин сделала шокирующее заявление. Он рассказал, что его 29-летняя дочь Виктория в настоящее

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле
  • 18-04-2023, 14:44

МК: 74-летней Пугачёвой врач поставил неутешительный диагноз в Израиле

Алла Пугачева обнародовала новые фото в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что в Израиле она сделала себе очередную пластическую

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова
  • 17-04-2023, 20:14

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

В администрации Петербурга активно пытаются сгладить ситуацию, связанную с массовым голосованием горожан за отставку действующего губернатора

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей
  • 17-04-2023, 19:12

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей

Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США
  • 18-04-2023, 10:38

Западные государства предложили Китаю вступить в переговоры с США

Недавно состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки, на которой обсуждались разные международные вопросы.