В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 

Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика».

Специалисты компании готовы проконсультировать всех, кто задумывается о вступлении в ряды защитников Родины. В центре также можно продемонстрировать свою физическую форму и сдать нормативы.

Также издание отметило, что «оркестр» приглашает мужчин в возрасте от 21 до 60 лет, не имеющих серьезных заболеваний. Высококвалифицированные инструкторы проводят подготовку новобранцев, в связи с чем наличие срочной службы или боевого опыта не является обязательным условием. Об этом говорится в приглашениях, которые недавно обнаружили жители Югры в своих почтовых ящиках.

Письма, подписанные Героем России Андреем Трошевым, содержат общие сведения о работе в ЧВК «Вагнер», а также контактные данные. Соискателям предлагают ежемесячный оклад в размере 240 тысяч рублей, а также страхование жизни и здоровья. Всю необходимую амуницию закупает компания.

Записаться в ряды «Оркестра» можно также в мобильных пунктах организации. Рекруты посетят около 65 населенных пунктов на территории ХМАО.