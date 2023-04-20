В Свердловской области эксперты нашли картофель, вызывающий отравление и рак

На Среднем Урале нашли опасное содержание нитратов в выращенной картошке. Об этом сообщил референтноый центр Россельхознадзора.

«В испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора был выявлен картофель с нитратами», –говорится в сообщении ведомства.

Химики обнаружили превышение нитратов в образцах овоща, который был выращен одним из фермерских хозяйств Свердловского региона.

По информации специалистов, нитраты представляют собой серьезную опасность, поскольку могут вызвать у человека серьезное пищевое отравление. К тому же, они способны поражать печень, вызывать кровоизлияния, приводить к возникновению рака.