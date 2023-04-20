Врач Иванов: один инфицированный корью пациент заражает 9 из 10 человек без иммунитета

Заразность кори выше 90%. Это значит, что каждый инфицированный человек заражает 9 из 10 человек, которые не переболели болезнью в детстве, не были привиты и с ним контактировали. Об этом проинформировал врач «Гемотеста» Роман Иванов.

По словам эксперта, корь передается воздушно-капельным путем. Вирус быстро распространяется на огомные расстояния. При этом он чувствителен к внешней среде и погибает при комнатной температуре за 5–6 часов. Для передачи инфекции нужен контакт с носителем этого вируса.

Врач уточнил, что начало болезни похоже на обычную простуду. Поднимается температура, появляется, насморк, кашель, слезятся глаза. Через несколько дней у человека наблюдается характерная сыпь

Для того, чтобы не заразиться корью, специалист посоветовал соблюдать правила гигиены, избегать людных мест и сделать вакцинацию.