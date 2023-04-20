Зрители делятся своими впечатлениями о фильме «Вызов», снятом в космосе

Накануне вечером состоялась премьера фильма «Вызов», снятого в космосе. Те, кто уже посмотрел картину, делятся своими впечатлениями в Сети.

«Прекрасный фильм, он войдет в историю кинематографии».

«Когда снимают нашу огромную Землю, в этот момент понимаешь, что мы все вместе. Что наша страна и наша планета снималась в фильме!»

«Взлет — вообще обалденно. Просто дрожь. Мне кажется, что весь зал от ракеты дрожал».

«Фильм просто бомба, то, что ожидала, даже круче. Гордость за свою страну, мы были первые в космосе, первые сняли фильм в космосе».

Российская космическая кинолента «Вызов» стартует во всех кинотеатрах страны. Билеты будут доступны онлайн. Фантастические кадры, от которых захватывает дух, нужно обязательно увидеть своими глазами!