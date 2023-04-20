Юлия Пересильд решила прокомментировать слухи о том, что она полетела в космос благодаря богатому мужчине. Актриса записала видеоролик, который опубликовала в сети.

Звезда нового картины "Вызов" опровергла информацию о том, что богатый поклонник спонсировал ее полет на МКС. Подобные домыслы знаменитость назвала смехотворными.

"Почему в нашей стране если успеха добивается мужчина, то значит он крутой. А если успеха добивается женщина, то значит у нее за спиной есть крутой чувак, который все это организовал. От этого мне грустно, честное слово. Это, конечно же, не так. Никто ничего мне не организовывал", — возмутилась актриса.

Напомним, новый фильм "Вызов" является первым в истории проектом, который был снят в космосе.