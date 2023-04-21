33-летняя певица Рита Дакота заявила, что во второй раз выходит замуж

Рита Дакота поделилась с подписчиками своей социальной сети радостной новостью. 33-летняя певица сообщила, что она во второй раз выходит замуж.

В личном микроблоге звезда опубликовала снимок руки с шикарным кольцом на безымянном пальце. Новое фото исполнительница интригующе подписала: сказала «да», но не сразу, принимаю поздравления.

Стоит подметить, что в комментариях фанаты принялись с большим удовольствием поздравлять Риту с этим радостным событием. Поклонники написали, что давно ждали, когда избранник сделает артистке предложение руки и сердца.

Также Дакота призналась, что уверенна в возлюбленном, но к рождению ребенка пока что морально не готова. Помимо того, по заверению звезды устраивать пышное торжество они не планируют.