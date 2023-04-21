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Эксперт Горбачев выразил мнение о политике НАТО по отношению к Украине

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Эксперт Горбачев выразил мнение о политике НАТО по отношению к Украине
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперт по военным вопросам Сергей Горбачев выразил мнение о той политике, которую проводит руководство блока НАТО по отношению к Украине и о том, в каком положении находится Украина по отношению к Североатлантическому альянсу. 

Горбачев подчеркнул, что политическое руководство НАТО проводит очень широкую работу по отношению к Украине, проводит поставки, подготавливает политиков, военных, ведет деятельность по быстрому принятию Украиной стандартов и требований НАТО для вступления в блок. 

«Пожалуй, с некоторыми членами альянса работа ведется в меньших масштабах и объемах», – заявил он.

Он также отметил заявление секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что все государства блока согласны со вступлением Украины в альянс. В связи с этим он выразил мнение, что Украина оказалась в положении одного из членов НАТО, но неофициально.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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