Эксперт Горбачев выразил мнение о политике НАТО по отношению к Украине

Эксперт по военным вопросам Сергей Горбачев выразил мнение о той политике, которую проводит руководство блока НАТО по отношению к Украине и о том, в каком положении находится Украина по отношению к Североатлантическому альянсу.

Горбачев подчеркнул, что политическое руководство НАТО проводит очень широкую работу по отношению к Украине, проводит поставки, подготавливает политиков, военных, ведет деятельность по быстрому принятию Украиной стандартов и требований НАТО для вступления в блок.

«Пожалуй, с некоторыми членами альянса работа ведется в меньших масштабах и объемах», – заявил он.

Он также отметил заявление секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что все государства блока согласны со вступлением Украины в альянс. В связи с этим он выразил мнение, что Украина оказалась в положении одного из членов НАТО, но неофициально.