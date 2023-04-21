Аиф: Актер РФ Андрей Соколов назвал затаившихся предателей ключевой проблемой для России

Андрей Соколов, который появился на красной дорожке Второго открытого российского фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора», провел творческий вечер. Артист представил ленту Рауфа Кубаева «Храм», где выступил в главной роли.

Соколов поведал о «непростых» временах. Актер в свое время побывал на Донбассе и выяснил очень важную вещь. По словам артиста, на поле боя становится понятно, кто друг, а кто враг.

«А на гражданке разобраться намного труднее. Непонятно, где чужой, а где свой», – сказал Соколов.

Он уверен, что в области культуры и искусства есть немало «затаившихся предателей». Многие артисты, который выступили против СВО, продолжают играть в кино и выступать. Он этот факт считает серьезной проблемой.