Актер из РФ Михаил Казаков не появится в сериале «Папины дочки» из-за инвалидности

Актер Михаил Казаков откровенно признался, почему он не появится в продолжении популярного российского сериала «Папины дочки». Как сообщается, причиной является инвалидность из-за полученных тяжелых травм, которые лишили актера возможности ходить.

В 2020 поломал ноги, поэтому должны повесить аппарат Елизарова. После него обещали, что буду прыгать и бегать. Для этого нужно от 6 до 10 месяцев, – признался Казаков.

Артист также рассказал, что продюсеры связывались с ним в 2020 году. Но на тот момент он как-раз проходил тяжелое лечение, поэтому создатели ситкома решили не задействовать его в предстоящих съемках.

Очевидно, продюсеры сериала решили, что не смогу играть так, как раньше. Больше мне они не звонили, — добавил Михаил.

Напомним, актер попал в аварию, упав с 12-метровой высоты. Он получил 22 компрессионных перелома, перенес несколько операций, передвигался на костылях и инвалидной коляске. Сейчас Казакову необходимо постоянное наблюдение врачей и дополнительное восстановление.