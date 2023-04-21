Александру Гуревичу нашли замену в еще одной передаче

Новым телеведущим программы «Удивительные люди», которая выходит на телеканале «Россия 1», станет Артем Варгафтик. Как сообщается сегодня, он заменил в передаче ушедшего с телевидения Александра Гуревича.

«Мы, зрители в студии, некоторое время были немного обескуражены, настолько похож на Гуревича. Седая борода, очки, немного всклокоченные волосы, комплекция в целом. Ставку делали в том числе на внешность», — говорит источник.

Также отмечается, что в жюри шоу вместо Ольги Шелест, которая эмигрировала в Америку, сидит Александр Пушной. Другими судьями на проекте являются хореограф Евгений Папунаишвили и боксер Наталья Рагозина.

Напомним, в марте 2022 года Александр Гуревич осудил публично СВО и пропал с экранов. Он долгое время вел телешоу «Сто к одному». Там его заменили на другого ведущего. Им стал Александр Акопов.