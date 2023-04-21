Алексей Чадов рассказал, как чуть не погиб на съемках фильма «Война»

Алексей Чадов, ведущий телешоу «Фактор страха», рассказал, что пришел на проект подготовленным, поскольку в жизни он много раз попадал в очень экстремальные ситуации. Актер вспомнил о работе в фильме Балабанова «Война» в далеком 2002 году. Именно тога артисту пришлось особенно сложно.

«Мой первый «фактор страха» произошел в 20 лет в горах на съемках "Войны", – когда в ледяную речку меня бросили с автоматиком – "на, воюй". Там я испугался, мы на плоту едва не утонули», - вспоминает Чадов.

Но на этом приключения молодого артиста не закончились.

«На тех съемках было несколько опасных эпизодов. Помню, на юношеском кураже в горах Чегета залез высоко-высоко. Не понимал опасности, салага был. Залез, спускаться не знал как. Очень крутой был склон, под 90 градусов. Вот тогда сильно испугался. Очень сильно».