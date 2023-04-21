Ани Лорак осудили за камуфляжную куртку, в которой артистка появилась в новом видеоролике

Пользователи Сети осудили Ани Лорак за камуфляжную куртку, в которой она появилась в тизере нового альбома. Видео украинская певица разместила в своей соцсети.

Не все подписчики прониклись романтическим вайбом, которым попыталась зарядить артистка. Большинство фанатов не поняло выбор такого образа, в котором Ани позирует в кадре.

«К чему куртка эта?" "Зачем? В камуфляже бойцы защищают страну", "Надела куртку для того, чтобы показать, что поддерживает солдат", "Она говорила, что артистка, а не политик. А теперь вырядилась", – возмущены интернет-комментаторы.