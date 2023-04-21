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Бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева продемонстрировала лицо без макияжа на пляже

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Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гры» Альбина Джанабаева в последнее время часто показывается на людях без макияжа. Исполнительница целиком и полностью посвятила всю себя семье, поэтому теперь отдает предпочтение удобным и практичным нарядам.

На новых снимках, опубликованных в соцсети, 44-летняя певица предстала в кафе. Она снялась с попугаем на плече. Звезда эстрады собрала волосы в хвост и не захотела наносить косметику.

Однако пользователи не были смущены внешний видом жены Валерия Меладзе. Многие поклонники отметили в комментариях под новой публикацией, что без макияжа выглядит Альбина очень привлекательно. Фанатов восхитила естественность Джанабаевой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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