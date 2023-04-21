Депутат ГД Соловьев: песни Вайкуле народ забудет, а памятники героям ВОВ останутся

Лайма Вайкуле порассуждала о том, что памятники солдатам ВОВ не имеют никакой художественной ценности. Этим самым певица выставила себя как «Иван, который не помнит родства». Об этом сообщил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

По мнению депутата ГД, такой характеристики заслуживает творчество артистки, которое не задержится в памяти дольше чем монументы участникам ВОВ.

Сейчас ее песни практически забыты, мало кого интересуют и точно не представляют никакой художественной ценности. А памятники героям ВОВ останутся в благодарной памяти народа навсегда, — отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что история нашей страны и победа советского народа имеют исторические последствия. Парламентарий напомнил, что только благодаря победе в мире появилось латвийское государство —то есть родина Вайкуле.