Длинноволосый простачок: злодея из «Игры престолов» сегодня не узнать (фото)

Иван Реон, который запомнился телезрителям ролью злодея Рамси Болтона в сериале «Игра престолов», помимо актерской карьеры, занимается музыкальным творчеством. В последнее время артист уделяет много времени и сил этому направлению.

Но в новом кинофильме артист решил совместить два своих самых любимых дела. 27 апреля 2023 года в прокат выходит картина «Волшебная флейта». Она представляет собой музыкальное фэнтези. Для Реона съемочный процесс стал настоящим испытанием, поскольку к вокальным номерам ему пришлось серьезно готовиться вместе с педагогом.

Также трансформацию претерпел внешний образ актера. Вместо короткой стрижки, в новой роли Иван блистает с добродушной улыбкой и длинными волосами. Теперь звезду кино просто невозможно узнать.



