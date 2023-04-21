До России добрался новый опасный штамм коронавируса «Арктур»

Новый штамм коронавируса "арктур" добрался до России. Он является более заразным, чем все его предшественники, и характеризуется весьма необычными симптомами.

Новым симптомом, не свойственным другим штаммам ковида, является конъюнктивит, или "розовый глаз", который сопровождается сильным зудом. К тому же, самыми распространенными симптомами "арктура" можно считать боль в горле, заложенность носа, насморк, чихание, кашель без выделения мокроты.

Врачи предупреждают граждан России, что новый штамм коронавируса может привести к его ускоренному распространению. Поэтому важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Также не нужно забывать о мерах профилактики и своевременной вакцинации.



