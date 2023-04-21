Дочь Любови Успенской была замечена за кофейной стойкой в свадебном платье и фате

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на
Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет
Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить
Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка
Сергей Светлаков высказал свое мнение по поводу нового шоу коллеги и друга Павла Воли. Но при этом шоумен категорически отказался сравнивать эту
55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов
В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в
Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается
Школьников из Нижнего Тагила отправят на 5-дневные военные сборы. Как сообщает КП, это коснется учащихся десятых классов муниципальных
Под Петербургом практически уничтожен корпуса санатория «Сестрорецкий курорт», несмотря на все протесты активистов и градозащитников. Многочисленные