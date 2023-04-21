Yandex.RTB

Дочь Любови Успенской была замечена за кофейной стойкой в свадебном платье и фате

Image 16+
Дочь Любови Успенской была замечена за кофейной стойкой в свадебном платье и фате
Знаменитости
Фото из открытых источников

Дочь российской певицы Любови Успенской внезапно предстала в свадебном платье и фате. Хотя еще недавно девушка говорила, что пока не думает о серьезных отношениях и тем более замужестве, поскольку хочет сделать карьеру.

В свадебном наряде Татьяну Плаксину застали в одном из столичных кафе. Девушка при этом стояла за прилавком и выбирала, что  купить. Девушку сняли на камеру случайные посетители московского заведения.

Поклонники начали задаваться вопросами, что по этому поводу думает ее звездная мама.  Как ранее сообщила Любовь Успенская, она не против брака наследницы, однако желает ей только достойного спутника.

При этом многие фанаты считают, что девушка решила нарядиться в невесту и прогуляться по общественным местам, поскольку приняла участие в съемках рекламы или нового видеоклипа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
33-летняя певица Рита Дакота заявила, что во второй раз выходит замуж

Сегодня, 11:16

МК: Дочь Георгия Вицина Наталья после возвращения в РФ из США стала затворницей

Сегодня, 11:08

Трое детей певца Энрике Иглесиаса оказались копиями его жены-теннисистки Анны Курниковой

Сегодня, 10:47

Юлия Пересильд просит космонавтов РФ перестать ее травить из-за съемок в кинофильме «Вызов»

Сегодня, 10:25

Дочь Любови Успенской была замечена за кофейной стойкой в свадебном платье и фате

Сегодня, 10:14

«ЭГ»: Появились детали гибели Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Сегодня, 10:03

Олег Газманов оценил достоинства дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной

Сегодня, 09:51

Александру Гуревичу нашли замену в еще одной передаче

Сегодня, 09:45

Татарский певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной звукозаписывающей студии РТ

Сегодня, 09:30

Организаторы концертов в РФ оценили последствия спецоперации для индустрии развлечений

Сегодня, 09:16

Канделаки сообщила, что телеканал ТНТ РФ хотел заменить программу «Вечерний Ургант»

Вчера, 21:46

Принц Уильям неожиданно сделал заявление о раке кишечника

Вчера, 21:41

В Британии перепели хит «Гражданской обороны». Вдова Летова недовольна кавером группы

Вчера, 21:29

Регина Тодоренко сообщила, что ей посоветовал астролог на дне рождения у Кристины Асмус

Вчера, 21:23

Кристина Асмус жестко раскритиковала кокетничающих с продюсерами российских актрис

Вчера, 21:18

MF: Врач Воробьев перечислил гражданам РФ признаки рака, которые проявляются утром

Вчера, 20:57

Ани Лорак спровоцировала слухи о замужестве с инструктором-испанцем по йоге Исааком Виджраку

Вчера, 20:49

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась видеороликом с сыном Львом в именном костюме

Вчера, 20:04

Уехавшие за границу артисты из России назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

Вчера, 19:55

Зрители делятся своими впечатлениями о фильме «Вызов», снятом в космосе

Вчера, 19:51

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
  • 18-04-2023, 20:31

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ. Высказывания на

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
  • Вчера, 15:33

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату
  • 18-04-2023, 19:20

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

Депутат Государственной думы Василий Власов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля
  • 19-04-2023, 12:40

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка

Сергей Светлаков проинформировал о новой программе Павла Воли и «Вечернем Урганте»
  • 19-04-2023, 20:25

Сергей Светлаков проинформировал о новой программе Павла Воли и «Вечернем Урганте»

Сергей Светлаков высказал свое мнение по поводу нового шоу коллеги и друга Павла Воли. Но при этом шоумен категорически отказался сравнивать эту

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве
  • Вчера, 10:13

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве

55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов

Интересная информация
В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря
  • 18-04-2023, 20:40

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

В Екатеринбурге перестанут работать отделения Центра муниципальных услуг. Горожане не смогут больше подать документы в ЦМУ для зачисления детей в

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин
  • 19-04-2023, 21:46

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы
  • 18-04-2023, 20:27

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы

Школьников из Нижнего Тагила отправят на 5-дневные военные сборы. Как сообщает КП, это коснется учащихся десятых классов муниципальных

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники
  • 18-04-2023, 14:58

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

Под Петербургом практически уничтожен корпуса санатория «Сестрорецкий курорт», несмотря на все протесты активистов и градозащитников. Многочисленные