Дочь Любови Успенской была замечена за кофейной стойкой в свадебном платье и фате

Дочь российской певицы Любови Успенской внезапно предстала в свадебном платье и фате. Хотя еще недавно девушка говорила, что пока не думает о серьезных отношениях и тем более замужестве, поскольку хочет сделать карьеру.

В свадебном наряде Татьяну Плаксину застали в одном из столичных кафе. Девушка при этом стояла за прилавком и выбирала, что купить. Девушку сняли на камеру случайные посетители московского заведения.

Поклонники начали задаваться вопросами, что по этому поводу думает ее звездная мама. Как ранее сообщила Любовь Успенская, она не против брака наследницы, однако желает ей только достойного спутника.

При этом многие фанаты считают, что девушка решила нарядиться в невесту и прогуляться по общественным местам, поскольку приняла участие в съемках рекламы или нового видеоклипа.