Хирург Алексанян: насколько я знаю артист Киркоров не делал коррекцию ягодиц

Пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что насколько ему известно — у Киркорова не было операций на ягодицы. По словам доктора медицинских наук, Филиппу сделали липосакцию живота и другие операции, а вот насчет ягодиц он ничего не знает.

«Насколько знаю ягодицы ему не делали. Скорей всего, этот очередной инфоповод начали раскручивать», — сказал врач.

Специалист добавил, что если была сделана пластика ягодиц, после нее — спят боком или на животе и сидеть нельзя.

Отметим, о том, что Киркоров увеличил себе ягодицы стало известно после того, как поп-король во время концерт в Петербурге показал публике обновленную фигуру в облегающем трико. Такой наряд позволил фанатам рассмотреть результат пластики артиста. Теперь у него не только пресс с кубиками, а огромные ягодицы. Пользователи шутят про «поролоновый зад», хотя сам певец уверяет, что не носит никаких накладок.