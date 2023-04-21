«Я им деньжат подкинул»: Пригожин объяснил, почему в The Washington Post «смягчили» статью о нем

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал материал газеты The Washington Post. Он объяснил, почему статью изменили, несмотря на то, что накануне шла речь о том, что материал будет носить критический характер.

В материале указывается, что Главное управление разведки Украины собирается противодействовать ЧВК «Вагнер». Так, в планах противника нанести удар по формированию в Сирии, чтобы Россия перенаправила силы на ту территорию. Пригожин с иронией отреагировал на эту новость в аудиокомментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

«По поводу The Washington Post все очень просто: я им деньжат подкинул, чтобы они нормально статью написали, вот и все. Что касается Сирии, моих людей там вполне достаточно, ИГИЛ уже сдулся давно. По поводу нефтегазовой отрасли, несмотря на все договоренности, сирийское правительство нам ничего не заплатило и должно еще кучу денег. Поэтому весь газ, который идет на электричество для сирийского народа — это, считайте, наш подарок сирийскому народу», – заявил глава «оркестра».

Он также высказался об уязвимости по всему миру. Бизнесмен напомнил, что в Ливии и Мали работают украинские летчики. При этом ЧВК «Вагнер» соблюдает максимальную честность и порядочность в отношениях со всеми, включая противников. По этой причине «музыканты» не будут мешать Украине в других странах, заключил Пригожин.

Ранее он сообщил об интересном разговоре со знакомым. По его словам, TWP опубликует о нем статью, которую заказали возмущенные российские олигархи. Он пошутил, что будет с нетерпением ждать этого материала.