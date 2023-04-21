Финальная серия сериала «Улицы разбитых фонарей» заставила всплакнуть телезрителей. По сюжету фильма, главный герой Анатолий Дукалис, роль которого досталась Сергею Селину, погиб от гранаты.

С первых же кадров финальная серия казалась публике стандартной. Главные герои направились к преступнику, которого исполнял Данила Козловский. Они попытались уговорить его сдаться. Неожиданно злоумышленник бросил ноги им гранату. Прибывшая на место скорая не смогла спасти всех героев. В числе погибших - Анатолий Дукалис.

Многие понимали, что такой сюжетный поворот сделали для вывода из фильма актеров, которые отказались от съемок. Так было на самом деле, пишет «ЭГ». Оказалось, что Селин нашел для себя другие проекты.

Стоит добавить, что «Улицы разбитых фонарей» - это далеко не единственный сериал о ментах с участием Сергея. Многие россияне хорошо помнят его по роли в сериалах «Убойная » и «Оперы».