Юлия Пересильд ответила на травлю за возможное вручение ей звания Героя России

Накануне разразился громкий скандал из-за предложения Гильдии актеров присвоить Юлии Пересильд звание Героя России. Актрису решили выделить за полёт на МКС в рамках фильма «Вызов», который вышел на экраны 20 апреля. Артистка вместе с режиссером Климом Шипенко в космосе провела 12 дней.

Но с этим не согласны космонавты. По мнению Героя России Елены Серовой, звание Юлии обесценит эту награду. В комментарии она рассказала, что это звание нужно вручить Антону Шкаплерову, управляющему космическим кораблём без напарника во время внештатных ситуаций. А Пересильд достаточно «гонораров».

Герой России Федор Юрчихин с коллегой согласился. Он заявил, что звания народных артистов РФ нужно выдать космонавтам, сопровождающим Шипенко и Пересильд в космосе.

Вскоре актриса записала обращение. Она возмутилась, что её поливают грязью. Юлия отметила, что спокойно к этому относится, но попросила прекратить травлю. Также кинозвезде жаль, что заслуги женщин никогда им не присваиваются.