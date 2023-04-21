Юлия Пересильд просит космонавтов РФ перестать ее травить из-за съемок в кинофильме «Вызов»

Юлия Пересильд прокомментировала критику, которая поступает в адрес после съемок в фильме «Вызов». Она призвала профессиональных космонавтов РФ перестать ее травить. Соответствующее сообщение актриса написала в своей соцсети вчера, 20 апреля.

«Уважаемые космонавты, лично Федор Николаевич Юрчихин и многие другие, переставайте меня травить. Негоже Героям РФ второй год подряд обвинять женщину незаслуженно во всех смертных грехах», — пишет артистка.

Также звезда фильма отметила, что она не претендует на награды, а просто хотела исполнить долг актрисы.

«Ничего не прошу, не подаю никаких документов и ни на какие звания. Я счастлива, что достойно выполнила свой долг, подготовилась за 3,5 месяца, полетела и сделала все, чтобы кино случилось», — заключает Пересильд.