Лариса Гузеева снова покинула Россию

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева заявила, что покинула Россию. Она уехала из страны вместе со своей дочерью. Звезда кино отправилась в Европу.

«Сейчас мы в маленьком городочке в Словакии», – написала Гузеева в своих социальных сетях.

На видеоролике Лариса показала, как люди живут в Словакии. Также ведущая призналась, что они с наследницей хотели бы также жить. По ее признанию, когда она просыпается, за окном у себя видит леса, горы, дома.

Как оказалось, из России артистка уехала временно для того, чтобы отдохнуть. Впрочем, в Европе у знаменитсоти есть собственное жилье. Несколько лет назад Гузеева обзавелась недвижимостью в Болгарии. Теперь она часто приезжает туда на отдых с подругами.