Лидер американской группы Limp Bizkit Фред Дерст показал на видео Владимира Зеленского с белым флагом

Лидер популярной рэп-метал-группы США Limp Bizkit Фред Дерст показал новое видео. В кадре президент Украины Владимир Зеленский предстал с белым флагом в руке. Ролик вокалист опубликовал в личной социальной сети.

В сторис музыкант сегодня разместил короткий смонтированный видеоклип. В нем Владимир Зеленский изображен в военной форме, каске. В руках он несет белый флаг.

При этом фрагмент ролика сопровождается отрывком из композиции Loser, которая вышла в альбоме грурры Limp Bizkit в 2011 году Gold Cobra.

«Я неудачник, это правда. Такое ощущение, что мне с тех пор не везет, как встретил тебя», — поется в песне.