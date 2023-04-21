МК: Актрисе Пересильд хотят дать звание Героя РФ, но российские космонавты выступают против

Российская актриса Юлия Пересильд столкнулась с критикой. Космонавты очень остро отреагировали на идею присвоить артистке Звезду Героя РФ за полет на МКС.

В День космонавтики, который празднуют 12 апреля, прошел премьерный показ «Вызова». Часть фильма была снята в космосе. За этот поступок члены Гильдии актеров посчитали нужным наградить Пересильд Звездой Героя РФ. Но такое решение не оценили отечественные космонавты.

"Если награждение и произойдет, это автоматически обесценит подвиг настоящих космонавтов. Они проходят тяжелую подготовку перед отправкой в космос, их награждают за особые заслуги перед Отечеством," - сказала летчица-космонавт Серова.

Также высказал свое мнение еще один Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. По мнению мужчины, несправедливо то, что «профессиональные космонавты подолгу ждут, когда их наградят». Он «присуждение артистам кино этой высочайшей награды» назвал неадекватным.