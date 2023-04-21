Yandex.RTB

МК: Актрисе Пересильд хотят дать звание Героя РФ, но российские космонавты выступают против

Image 16+
МК: Актрисе Пересильд хотят дать звание Героя РФ, но российские космонавты выступают против
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская актриса Юлия Пересильд столкнулась с критикой. Космонавты очень остро отреагировали на идею присвоить артистке Звезду Героя РФ за полет на МКС.

В День космонавтики, который празднуют 12 апреля, прошел премьерный показ «Вызова». Часть фильма была снята в космосе. За этот поступок члены Гильдии актеров посчитали нужным наградить Пересильд Звездой Героя РФ. Но такое решение не оценили отечественные космонавты.

"Если награждение и произойдет, это автоматически обесценит подвиг настоящих космонавтов. Они проходят тяжелую подготовку перед отправкой в космос, их награждают за особые заслуги перед Отечеством," - сказала летчица-космонавт Серова.

Также высказал свое мнение еще один Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. По мнению мужчины, несправедливо то, что «профессиональные космонавты подолгу ждут, когда их наградят». Он «присуждение артистам кино этой высочайшей награды» назвал неадекватным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
До России добрался новый опасный штамм коронавируса «Арктур»

Вчера, 22:19

Шоумен Тимур Родригез прокомментировал слухи о двойнике поп-короля Филиппа Киркорова

Вчера, 22:12

МК: Актрисе Пересильд хотят дать звание Героя РФ, но российские космонавты выступают против

Вчера, 22:05

Ани Лорак осудили за камуфляжную куртку, в которой артистка появилась в новом видеоролике

Вчера, 21:57

Аиф: Актер РФ Андрей Соколов назвал затаившихся предателей ключевой проблемой для России

Вчера, 21:51

Лариса Гузеева снова покинула Россию

Вчера, 20:29

Пластика не помогла: фото ненакрашенной Анджелины Джоли просочилось в Сеть

Вчера, 20:18

На открытии ММКФ-2023 появилась Горбачева, выпрашивавшая комплименты, Тройник был без Пересильд

Вчера, 20:05

Лидер американской группы Limp Bizkit Фред Дерст показал на видео Владимира Зеленского с белым флагом

Вчера, 19:53

Набравшая вес актриса Глафира Тарханова показала, как выглядит в купальнике

Вчера, 19:45

Хирург Алексанян: насколько я знаю артист Киркоров не делал коррекцию ягодиц

Вчера, 19:36

Актер Кучера обозвал певицу Лайму Вайкуле после ее скандальных заявлений о памятниках советским солдатам

Вчера, 19:27

Продюсер Дзюник пригрозил Александру Ревве за предательство России

Вчера, 19:16

Смольянинов не появится во втором сезоне телесериала «Выжившие»

Вчера, 19:06

Депутат ГД РФ Соловьев: песни Вайкуле забудут, а памятники героям ВОВ останутся

Вчера, 18:59

Певица Алсу отказалась принимать участие в «Евровидении»

Вчера, 15:12

Пересильд резко отреагировала на волну негатива из-за идеи присвоить ей звание Героя России

Вчера, 14:57

Длинноволосый простачок: злодея из «Игры престолов» сегодня не узнать (фото)

Вчера, 14:56

Никита Михалков поблагодарил западные страны за введение санкций против РФ

Вчера, 14:42

Регина Тодоренко проинформировала о ссорах жюри музыкального телешоу «Маска» на канале НТВ

Вчера, 14:36

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев
  • 20-04-2023, 15:33

Вениславский: Контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для россиян и некоторых украинцев

Контрнаступление ВС Украины непременно состоится. Можно сколь угодно гадать, по какому сценарию, каким образом и по каким направлениям. Это будет

Диетолог Соломатина проинформировала о ключевых особенностях быстрого похудения для мужчин
  • 19-04-2023, 11:30

Диетолог Соломатина проинформировала о ключевых особенностях быстрого похудения для мужчин

Елена Соломатина объяснила, почему мужчинам легче похудеть, чем женщинам. По словам диетолога, играет большую роль развитая мышечная масса у

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин
  • 19-04-2023, 21:46

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля
  • 19-04-2023, 12:40

Уехавшие из РФ Максим Галкин и Алла Пугачева проводили Лизу и Гарри в школу Израиля

Недавно Максим Галкин (признан иноагентом) опубликовал в Сети видеоролик, где они с Аллой Пугачевой провожают Гарри и Лизу в школу Израиля. Артистка

Сергей Светлаков проинформировал о новой программе Павла Воли и «Вечернем Урганте»
  • 19-04-2023, 20:25

Сергей Светлаков проинформировал о новой программе Павла Воли и «Вечернем Урганте»

Сергей Светлаков высказал свое мнение по поводу нового шоу коллеги и друга Павла Воли. Но при этом шоумен категорически отказался сравнивать эту

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве
  • 20-04-2023, 10:13

7Days.Ru: Пресняков и Рыжий из группы «Иванушки» раскрыли правду о внешнем сходстве

55-летний Владимир Пресняков на три года старше своего товарищ Андрея Григорьева-Аполлонова. Выяснилось, что кроме приятельских отношений артистов

Интересная информация
Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»
  • 19-04-2023, 22:00

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

Яна Поплавская считает, что уехавших за рубеж знаменитостей, ругающих Родину и пожелавших вернуться обратно, нужно отправлять «в окопчики». «Это

Glavny.tv: Военнослужащие ВСУ заявили, что ожидали от техники НАТО гораздо большего
  • 20-04-2023, 20:42

Glavny.tv: Военнослужащие ВСУ заявили, что ожидали от техники НАТО гораздо большего

Украинские военнослужащие пожаловались на то, что они ожидали от поставленной НАТО техники намного большего. Также ВСУ опубликовали кадры

В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 
  • 20-04-2023, 12:03

В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 

Рекруты ЧВК «Вагнер» продолжает работу на базе спортивного центра в Сургуте, об этом сообщает издание «ПолитАналитика». Специалисты компании готовы

Дудчак выразил мнение о политике западных государств по отношению к замороженным финансам банков РФ
  • 19-04-2023, 14:08

Дудчак выразил мнение о политике западных государств по отношению к замороженным финансам банков РФ

Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление руководителей внешнеполитических ведомств государств большой семерки о решении по замороженным