МК: Дочь Георгия Вицина Наталья после возвращения в РФ из США стала затворницей

Дочь знаменитого актера Георгия Вицина Наталья после смерти лтца начала вести закрытый образ жизни. В настоящее время она вместе со своим супругом проживает в маленькой квартире.

Как пишет «Комсомольская правда», с детства Наталья не пожелала идти по стопам звездного отца. Девушка окончила художественный институт, вскоре начала карьеру художника. Позже дочь Вицина узаконила официально отношения с дипломатом, уехав на постоянное место проживания в США.

После развода наследница артиста вернулась назад в Россию. Вскоре она во второй раз вышла замуж. Супруги живут в маленькой студии в Москве. Наталья стала затворницей, она не желает общаться с журналистами. Кроме того, художница оборвала связи с коллегами и близкими людьми.