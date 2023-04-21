«МК» опубликовал кадры с красной дорожки 45-го ММКФ-2023 в Москве

накануне состоялось торжественное открытие 45-й Московского международного кинофестиваля 2023 (ММКФ-2023). Старт этого мероприятию со сцены театра «Россия» дали его президент, российский кинорежиссер Никита Михалков, а также председатель жюри конкурса, индийский кинорежиссер Рахул Равель.

Следует подчеркнуть, что на красной дорожке фестиваля появились десятки российских артистов в потрясающих образах. Так, на мероприятии среди прочих репортеры МК заметили Олесю Судзиловскую, Настасью Самбурскую, Иду Галич, Ксению Алферову, Екатерину Гусеву, Елену Летучую, Кристину Асмус и многих других звезд.

Как известно, за главный приз «Золотого Святого Георгия» в этом году будут бороться 12 художественных картин. Всего будет представлено не менее 200 работ из 60 стран. Завершится международный фестиваль в Москве 27 апреля.