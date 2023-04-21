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На открытии ММКФ-2023 появилась Горбачева, выпрашивавшая комплименты, Тройник был без Пересильд

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На открытии ММКФ-2023 появилась Горбачева, выпрашивавшая комплименты, Тройник был без Пересильд
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Фото из открытых источников

Вечером в четверг, 20 апреля, стартовал Московский международный кинофестиваль. В 2023 году ММКФ отмечает 45-й юбилей. Имена победителей станут известны 27 апреля.

На красной дорожке в том числе появилась Ирина Горбачева. Выглядела она немного подавленной, однако решила быстро разрядить обстановку, попросив сделать ей несколько комплиментов. Просьбу артистки быстро услышали. Особенно понравился наряд актрисы. Изумительный длинное черное платье идеально подчеркивало точеную фигуру звезды.

Немного растерянным на красной дорожке выглядел Михаил Тройник. Он появился без Юлии Пересильд. Артист посетил фестиваль в наряде черно-белых тонов, выбрав классический черный костюм, белую рубашку, черную бабочку. Поскольку 20 апреля также прошла премьера фильма «Вызов», в котором снялась Пересильд, Михаил не смог появится одновременно в двух местах, поэтому выбор пал именно на ММКФ.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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