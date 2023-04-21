Набравшая вес актриса Глафира Тарханова показала, как выглядит в купальнике

Глафира Тарханова, которая предпочитает оберегать свою личную жизнь, решилась на смелый и неординарный поступок. В социальной сети российская актриса показала подписчикам свою фигуру в купальнике, чего ранее никогда не делала.

Артистка была запечатлена в слитном купальнике с ярким принтом. Он закрывал руки звезды телесериала «Измены». Ее голову украшали разноцветные дреды. Из-за такого яркого наряда и смелой прически поклонники сравнили Глафиру с амазонкой. Но некоторым фанатам бросилось в глаза то, что Тарханова набрала лишний вес.

Впрочем, сама актриса не стала реагировать на критику и недоброжелательные комментарии в микроблоге. О ее жизни до сих пор мало что известно.