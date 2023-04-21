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Никита Михалков поблагодарил западные страны за введение санкций против РФ

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Никита Михалков поблагодарил западные страны за введение санкций против РФ
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Фото из открытых источников

Никита Михалков поблагодарил западные страны за санкции против России, поскольку ограничения показали, «кто есть кто». По мнению режиссера, в условиях санкций в кинематографе происходит поиск новых смыслов, включая съемка картины «Вызов» в космосе.

Это абсолютно уникальный мировой опыт, часть картины сняли в космосе. Трюк рекламный или что-либо еще — совершенно не имеет значения. Смысл имеет лишь то, что если это произошло, то значит, происходит поиск новых смыслов. То, что движет кинематограф. И впервые это происходит в нашей стране, которая находится под санкциями. Очень благодарен им. Санкции и все обстоятельства, в которых сегодня живем, четко показывают, кто есть кто и что есть что, — отметил Михалков.

Режиссер добавил, что европейское кино не содержит высоких моральных смыслов, а смотреть ленты об отношениях женщин и машин не так интересно, как ленту о поисках смысла. Говоря о Голливуде Никита Сергеевич высказался, что «нет этой страны», где появился Фрэнк Синатра.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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