Олег Газманов оценил достоинства дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина в очередной раз порадовали совместным выступлением. Они приняли участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети», которое транслирует Первый канал. Во время нового выпуска проекта народный артист России Олег Газманов решил оценить вокальные данные наследницы артистки.

По словам Родиона Газманова, во время выступления было слышно разницу между исполнением песни начинающей исполнительницей и профессиональной певицей, которая выступает более 20 лет. Его отец согласился с этими словами. Олег Михайлович посоветовал Татьяне искать собственный путь, а не идти по стопам матери.