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Олег Газманов оценил достоинства дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной

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Олег Газманов оценил достоинства дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной
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Фото из открытых источников

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина в очередной раз порадовали совместным выступлением. Они приняли участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети», которое транслирует Первый канал. Во время нового выпуска проекта народный артист России Олег Газманов решил оценить вокальные данные наследницы артистки.

По словам Родиона Газманова, во время выступления было слышно разницу между исполнением песни начинающей исполнительницей и профессиональной певицей, которая выступает более 20 лет. Его отец согласился с этими словами. Олег Михайлович посоветовал Татьяне искать собственный путь, а не идти по стопам матери.

«У вас так похожи голоса, сливаются мгновенно. Не знаю, конечно же, какие планы у Тани. Быть певицей или не быть. Но своему сыну посоветовал бы отпочковаться. Искать свой путь нужно, узнаваемость», — сказал Газманов.
При этом певец был приятно удивлен музыкальными достоинствами Плаксиной и поставил паре высокие оценки.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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