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Организаторы концертов в РФ оценили последствия спецоперации для индустрии развлечений

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Организаторы концертов в РФ оценили последствия спецоперации для индустрии развлечений
Знаменитости
Фото из открытых источников

Начавшаяся в 2022 году СВО сказалась на российской индустрии развлечений. Многие иностранные звезды отказались от выступлений в РФ. Концерты некоторых отечественных артистов отменяют и переносят. 

По данным организаторов концертов, в марте минувшего года доля концертов зарубежных артистов в стране снизилась ниже 1%, хотя во время пандемии в 2020 году составляла 3%, а в 2019 году —целых 20%. За отмененные выступления у организаторов образовались перед публикой долги примерно 8 млрд рублей.

На фоне СВО некоторые российские исполнители объявили о приостановке концертов, начали появляться «черные списки» с артистами, по политическим мотивам запрещенными в РФ. В связи с этим в конце прошлого года продавцы билетов проинформировали о потере 30% знаменитых в РФ музыкантов. С проблемами столкнулись также дилеры, которым сейчас нечего продавать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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