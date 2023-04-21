Организаторы концертов в РФ оценили последствия спецоперации для индустрии развлечений

Начавшаяся в 2022 году СВО сказалась на российской индустрии развлечений. Многие иностранные звезды отказались от выступлений в РФ. Концерты некоторых отечественных артистов отменяют и переносят.

По данным организаторов концертов, в марте минувшего года доля концертов зарубежных артистов в стране снизилась ниже 1%, хотя во время пандемии в 2020 году составляла 3%, а в 2019 году —целых 20%. За отмененные выступления у организаторов образовались перед публикой долги примерно 8 млрд рублей.

На фоне СВО некоторые российские исполнители объявили о приостановке концертов, начали появляться «черные списки» с артистами, по политическим мотивам запрещенными в РФ. В связи с этим в конце прошлого года продавцы билетов проинформировали о потере 30% знаменитых в РФ музыкантов. С проблемами столкнулись также дилеры, которым сейчас нечего продавать.