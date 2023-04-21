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Актер Кучера обозвал певицу Лайму Вайкуле после ее скандальных заявлений о памятниках советским солдатам

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Актер Кучера обозвал певицу Лайму Вайкуле после ее скандальных заявлений о памятниках советским солдатам
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Фото из открытых источников

Оскар Кучера прокомментировал провокацию Лаймы Вайкуле о том, что памятники солдатам ВОВ не имеют никакой художественной ценности. Актер разнес в пух и прах латвийскую певицу.

«Зачем она сделала это? Потому что у нет мозгов, она не думает. Может не то хотела сказать. К сожалению, алкоголизм и врожденная тупизна – это Вайкуле. Или таким образом она решила раскручивать тур по Европе?! Она . У меня нет слов. Я в ужасе, что она сказала, что сделала».

Кучера не смог сдержать эмоций:

«Ты не просто дура, ты - . ... Не могу поверить, что это ты говоришь! Если бы кто-то мне сказал, просто передал, что ты такое сказала - посмеялся бы и ответил, что такого не может быть. Услышал все своими ушами, увидел все своими глазами. Ты ! Причем фашистская …».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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