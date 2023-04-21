Отмененный в РФ певец Александр Ревва флиртует с поклонницами на корпоративе

Александр Ревва, который выступает на сцене под псевдонимом Артур Пирожков, в последнее время остался в РФ без заработка. Концерты шоумена в южных регионах были отменены, после чего появилась информация, что он не сможет выступить в Москве и Петербурге.

Но пока артсита приглашают на корпоративы. Так, Александр выступил в Италии. Заметили комика в одном из ресторанов Рима.

Присутствующих зрителей удивило, что певец, будучи женатым, флиртовал со своими поклонницами. Он также устроил горячие танцы на сцене и откровенную фотосессию. По информации поклонников, наблюдающих за творчеством артиста, он давно не позволял себе подобных выходок. Пока неизвестно, готов ли музыкант возвращаться назад в РФ.