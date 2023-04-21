Певица Алсу отказалась принимать участие в «Евровидении»

Заслуженная артистка РФ Алсу заявила, что она не готова во второй раз принять участие в международном конкурсе «Евровидение». Слова артистки передает Московский комсомолец.

Напомним, что певица представляла Россию на соревновании в 2000 году. Тогда звезда эстрады показала неплохой результат. Она заняла второе место в конкурсе, но от того, чтобы повторить успех и выступать еще раз на «Евровидении, исполнительница отказалась.

«Я больше не поеду. Меня уговаривали много раз. Даже Филипп Бедросович Киркоров, как главный продюсер, говорит: «Давай-давай, поехали. Сделаем классную песню тебе», — рассказала Алсу.

Но в ответ поп-король получил решительное «нет». Алсу считает, что саму себя «переплюнуть» уже не сможет и занять заслуженное первое место.