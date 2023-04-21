Пластика не помогла: фото ненакрашенной Анджелины Джоли просочилось в Сеть

Девушки со всего мира хотят иметь внешность как у Анджелины Джоли. На ковровой дорожке и на фото голливудская актриса всегда идеальна. Но вдали от любопытных глаз она далеко не такая красотка, как может показаться.

Споры о том, делала Ли Анджелина пластические операции, продолжаются до сих пор. Как утверждают источники, всемирно известная артистка решилась на подтяжку лица, немного «подкачала» губы, а вокруг глаз использовала ботокс. Но даже косметология бессильна перед течением времени. В Сети появилось фото трехлетней давности, на котором Джоли предстала без макияжа.

На тот момент 44-летняя кинозвезда выглядела намного старше. На ее щеках появились морщины, видны также глубокие носогубные складки, а вокруг глаз присутствуют темные круги. Секс-символа выдает лишь узнаваемая морщинка на губе.