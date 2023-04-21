Продюсер Дзюник пригрозил Александру Ревве за предательство России

Леонид Дзюник обрушился с критикой на Алесанда Ревву. Артиста пригласили на закрытую вечеринку музыкального телеканала, которая прошла в московском ресторане. Явился певец в образе Артура Пирожкова.

"Люди его пригласили выступать. Наверное, аплодировали дружно, смеялись над шуточками. Им было смешно, когда он поливал грязью тех ребят, которые сегодня нас защищают", - возмутился Дзюник.

Продюсер заявил, что Ревва получает за выступления большие деньги. Заказчики ничего зазорного не видят в том, чтобы веселиться тогда, когда страна проводит СВО, а артист над этим потешается. Музыкальный эксперт с сожалением констатировал, что у людей так заведено. По мнению Леонида, компетентные органы должны запретить концертную деятельность Александра и других ему подобных артистов и принять меры. Но народ тоже не должен бездействовать:

"Я на концерты его не пойду, не стану его даже слушать. Если вдруг встречу, то то плюну в лицо".