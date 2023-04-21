Регина Тодоренко проинформировала о ссорах жюри музыкального телешоу «Маска» на канале НТВ

На канале НТВ продолжается шоу «Маска». На проекте в настоящее время осталось пять участников: Пудель, Скорпион, Мандрил, Гусеница, Мамонт.

Регина Тодоренко призналась, что чувствует себя очень комфортно в качестве члена жюри, поскольку выработала собственную «методику» по угадыванию участников. К тому же, состав судей полностью устраивает ведущую. За несколько лет совместной работы они не только «притерлись» друг к другу, а подружились.

Но, несмотря на это, между звездными судьями иногда возникают споры. Как отметила Тодоренко, у каждого есть собственное мнение. Тимур Родригес и Регина часто ссорятся с певицей Валерией и Алексеем Воробьевыми. При этому девушка подчеркнула, что эти споры не выходят за рамки передачи и не затрагивают их личные отношения.