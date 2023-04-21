Шоумен Тимур Родригез прокомментировал слухи о двойнике поп-короля Филиппа Киркорова

Тимур Родригез решил прокомментировать слухи о том, что у Филиппа Киркорова есть двойник. Свое мнение шоумен написал в новом посте в одной социальной сети.

Преображение поп-короля вызвало настоящий ажиотаж. Певец сменил цвет волос и бороды, примерил серо-голубые линзы, изменил форму бровей. Некоторые из подписчиков предположили, что у артиста появился двойник, который выдает непохожий голос, да и общие черты лица не соответствуют.

Киркоров ответил, что никогда в жизни у него не было двойников. Как подчеркнул исполнитель, он является «единственным и неповторимым».

На эту тему решил пошутить Тимур Родригез. Он выложил снимок из самолета с мужчиной в маске, который напоминает Киркорова. Под снимком шоумен написал, что сейчас выступает где-то там двойник поп-короля, поскольку сам он сейчас находится в самолете. Пользователи положительно оценили эту шутку комика.