Сильнейшие экстрасенсы из РФ отправились в Архипо-Осиповку расследовать загадочную смерть

В новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», который выйдет 22 апреля в 19:30, экстрасенсы из РФ продолжат борьбу за звание самого сильного. На этот раз на испытание отправятся Марьяна Романова, Виктория Райдос и Лина Джебиисашвили.

Ведьмы приехали на один из курортов Краснодарского края для того, чтобы расследовать загадочную смерть мужчины. Расследование экстрасенсы проводили в месте трагедии и дома у погибшего. Ясновидящих с нетерпением ждала вдова Александра. Она почувствовала присутствие погибшего супруга. Женщина пообещала, что ни за кого не собирается болеть, поскольку, по ее мнению, победить достоин каждый из участников. При этом Александра оказала личную поддержку Лине.

Добавим, что в борьбе за звание лучшего экстрасенса страны принимают участие девять магов: братья Олег и Александр Шепсы, маг Влад Череватый, чернокнижник Дмитрий Матвеев, а также аланский провидец Константин Гецати. Конкуренцию им составляют ясновидящая Лина Джебисашвили, ведьма Виктория Райдос, ведьма Марьяна Романова, ведьма Надежда Шевченко. Первое место по итогам третьего этапа голосования пока что занимает Александр Шепс.